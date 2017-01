23 gen 2017

Ci sono un tedesco...

…un francese e un italiano. Il tedesco decide di fare un’ispezione a casa dell’italiano e ci manda il francese. I due cominciano a litigare e... non c’è niente da ridere. Eh sì perché la Bce (sede in Germania) ha condotto un’ispezione (capi francesi) che ha valutato i crediti marci in pancia a Mps molto meno di quanto stimato da Bankitalia (ecco il paisà). Se ha ragione il francese, e il valore dei crediti marci è più basso di quanto calcolato finora, vuol dire che, una volta messi in vendita – oggi si fa così per risanare le banche, si vende la loro munnezza - i crediti marci avranno prezzi più stracciati del previsto. Ciò significa che gli sfasciacarrozze della carcassa di Mps non saranno costretti a sborsare che pochi spicci per i rottami. Chissenefrega? Fai male a pensarla così! Chi ti credi metterà i soldi che mancano per ripianare i conti di Mps se non tu? Quanti ne dovrai mettere? Ti faccio due conti: l’ultimo bilancio disponibile di Mps (30 settembre 2016) valorizzava i crediti marci 10,9 miliardi di euro, poco meno del 40% del loro valore originario (28,2 miliardi). Questa somma era da tempo giudicata eccessiva e stime più fresche attribuivano a questi crediti un valore pari a un terzo del loro valore originario, cioè poco più di 9 miliardi. Svalutarli da 10,9 a 9 significa generare una perdita che è già coperta dall’aumento di capitale in programma. Bene. Ma qui viene il francese che dice al tedesco che il 33% del valore originario è troppo, ch’è giusto il 20%. O ancora meno (ho sentito sussurrare poco più del dieci). È chiaro che in tal caso bisogna svalutare. Ancora. Altre perdite. Quanto? Sono 280 milioni di euro per ogni punto percentuale in meno. Piccio più, piccio meno. Ti faccio io il conto: son oltre tre miliardi di buco da tappare coi soldi tuoi. Magari non saran soldi, ma forse un ticket più caro, la pensione ritardata di un anno, meno benzina agli spazzaneve... E se fosse il dieci? Sospettoso di natura come sono mi vien pure da pensare che il compratore finale dei crediti marci “alimenti la dialettica” per tirare sul prezzo. Mmmm sior giudice se a Tesoro, Banca d’Italia e Consob ci va tutto bene, dacci un occhio tu. E glielo dico sinceramente.

Vincenzo Somma

direttore responsabile Altroconsumo Finanza