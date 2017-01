30 gen 2017

Compra americano

Volevo parlarti delle sue cravatte. Lunghissime. Delle sue giacche a tendone di circo: hai visto dove gli arrivano le maniche quando distende il braccio? A metà dorso della mano, come un cleptocrate qualunque di una delle repubbliche ex sovietiche. Eppure i soldi li ha. E son dollari. Miliardi. Mi limito a dirti questo: lasciaglieli. Non è questione di ciuffo, di muri o di visti. È questione che per riuscire in quel che vuol fare, Donaldone ha bisogno di un dollaro fiacco. Per far questo dovrà ingaggiare un braccio di ferro con i tassi che salgono e... non so chi la vince. Ti consiglio il dollaro da anni e credo che qualche soddisfazione tu te la sia portata a casa, adesso tienti quelli che hai, non li vendere, ma non ne comprare di altri. Mi fermo qui, trovi tutto spiegato all’interno. Ora ti parlo di Unicredit. Li ho beccati con le mani nella marmellata più di una volta. E te ne ho dato conto su queste pagine. Anni fa si inventarono i conti correnti a canone fisso, quelli che ti convengono solo se usi tanto il conto, e convertivano i conti dei clienti senza dir loro nulla - i direttori di filiale ci guadagnavano un viaggio premio se tanti clienti cambiavano il conto... Poi ci fu la volta degli ordini “sposati in casa” – le compravendite che non passano per la Borsa, ma hanno come controparte la banca stessa. Se il cliente non lo sa – e non lo sapeva – , se non c’è trasparenza sui prezzi – e non c’era – la banca fa carne da porco dei risparmiatori. Vogliamo parlare della quotazione di Bialetti? Unicredit, responsabile del suo sbarco in Borsa, sbagliò i conti sul prospetto informativo e la quotazione della matricola dovette esser sospesa per un paio di giorni. Finisco col ricordarti la settimana in cui l’amministratore delegato di Unicredit smentì che la banca avrebbe fatto un aumento di capitale salvo, la domenica, annunciarne uno da tre miliardi. Bei tempi, ora si viaggia sui tredici. A Unicredit, avrai capito, non ne ho mai risparmiata una. Se va difeso, però, lo faccio. Oggi è il caso: se i bilanci dicon quel che è, l’azione Unicredit è un affare. All’interno ti racconto tutto quel che so.

Vincenzo Somma

direttore responsabile Altroconsumo Finanza