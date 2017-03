Diasorin: utili in crescita

13 mar 2017

Diasorin ha pubblicato i conti 2016 e il titolo viaggia sui massimi degli ultimi anni. Noi rivediamo le stime al ribasso per tener conto dei costi più elevati delle acquisizioni. Stimiamo un utile per azione di 2,18 euro per il 2017 (invece di 2,33) e di 2,29 euro per il 2018 (invece di 2,44).