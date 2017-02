Fondi immobiliari chiusi, al via il conto alla rovescia

06 feb 2017

Qualche settimana fa ti abbiamo parlato di Invest real security, che a fine 2016 ha chiuso i battenti in forte perdita. Tra i fondi immobiliari chiusi quotati a Piazza Affari diversi scadranno a fine anno, un termine relativamente prossimo, dato che i tempi per la cessione degli immobili del fondo sono in genere abbastanza lunghi. Cosa devi fare se li hai?