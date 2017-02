20 feb 2017

Il Vesuvio

Jamme, jamme , ‘ncoppa jamme ià... quant’erano spensierati i pompeiani prima che l’esplosione del Vesuvio li sommergesse con sei metri di cenere. Sì, c’era stato un terremoto diciassette anni prima dell’eruzione, ma sai com’è... funiculì, funiculà... ecco, pure tu – anche se non risiedi nella zona rossa di Napoli – hai casa sopra il Vesuvio: è il debito pubblico, la bassa crescita e la crisi bancaria. Grazie all’opera di Mario Draghi che acquista BTp a man bassa abbiam dimenticato il terremoto del 2011 (quello che spalancò le porte di Palazzo Chigi a Monti) e viviamo nella stessa fiduciosa noncuranza con cui vivevano i pompeiani. L’euro c’è dal 1999, e in questo lasso temporale abbiamo risparmiato decine e decine di miliardi sotto forma di minori interessi sul debito pubblico. Abbiamo approfittato di questi risparmi per fare qualcosa? Ma quando mai! Jamme, jamme... salvo l’odiata riforma Fornero e tre commissari alla spending reviù che – forse – son riusciti a unificare il costo di acquisto delle siringhe per le Asl delle diverse regioni italiane, i tagli alle spese son sempre in alto mare, anche quelle politicamente popolari, come l’abolizione delle province. Morale nel coro generale dell’ncoppa jamme ià, il debito pubblico è passato dai 1.285 miliardi di euro di fine 1999 ai 2.218 di fine 2016. Sai cosa comporta la fine degli acquisti di BTp di Mario Draghi con lo scadere del 2017? Che i tassi risaliranno. Basta un 1% in più – in Detto tra noi trovi tutti i conti - perché nelle casse dello Stato manchino 11 miliardi di euro. Ogni anno. Ogni santo anno. E dove li andiamo a pigliare tutti questi soldi? Con la lotta all’evasione? Con più tasse sul gratta e vinci? Sì, funiculì, funiculaaaaà... vendi i BTp che scadono oltre il 2017. Inclusi i BTp Italia. Vendi quelli gialli, vendi quelli verdi, vendi quelli rossi, quelli comprati in asta, quelli comprati dopo l’asta, quelli che stanno sopra 100 e quelli sotto 100, quelli che stanno a 100, quelli che ti ha lasciato nonno Peppino e quelli di zia Amelia... Vendi! Da questa settimana cominciamo un percorso con articoli dedicati al tema e a mettere al riparo i tuoi soldi. Così, tanto per non fare come i pompeiani. Jamme!

Vincenzo Somma

direttore responsabile Altroconsumo Finanza