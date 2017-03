13 mar 2017

Caro direttore, nel n° 1211 dice che se usciamo dall'euro i BTp verranno rimborsati in "lirette". A parte che chiamare "lirette" la moneta nazionale lo trovo fastidioso, in quale caso l'investitore ci perde? Ammettiamo che la lira svaluti sulle maggiori monete (cosa assolutamente da dimostrare: l'euro è talmente basso…). Chi ci perde? Chi ha i BTp? Mica andiamo a fare la spesa a Colonia! Chi ha azioni italiane ci guadagna: dopo una svalutazione la Borsa va su. Chi investe in valuta estera da una svalutazione guadagna. Chi ci perde? Nessuno. I luoghi comuni dovrebbero influenzare solo i non addetti ai lavori: dagli addetti ai lavori mi aspetterei un po' più di professionalità.