13 feb 2017

Romeo e il triangolo

«Si è parlato di Polizze vita a proposito del caso della Raggi e di Romeo, pare che danno il 4% di interessi... son davvero così convenienti?». Questo mi chiede Joe – così si firma un lettore in un‘email. Gli ho risposto con una battuta: «Il 4% saranno i costi!». Ma l’indomito Joe mi ha incalzato di rimando: «Boh, strano se quel Romeo ne ha sottoscritte una decina di polizze, si diceva per investimenti, non credo che sia così ingenuo il Romeo...». Joe, scusa, sono andato a controllare – trovi tutto in Detto tra noi - e in effetti mi sono sbagliato: le polizze non costano il 4%, ma il 6%! Perfavore, Joe, avverti tu il Romeo che io sono un po’ preso con la nuova (brutta) piega che sta prendendo Piazza Affari. Mi sono studiato un po’ quello che dice l’analisi tecnica, che, certo, sta alla finanza come l’astrologia sta all’astronomia, ma che tuttavia, come l’astrologia, regala dei sogni. Per farla breve, dopo la figura dell’Impiccato (vedi Altroconsumo Finanza n° 1206) è ora saltato fuori il triangolo. Che è? Secondo gli Otelma della Finanza può presagire a giorni grami. Se sei uno speculatore vendi il certificate long (0,301 euro) e valuta di acquistare il certificate 7x short (0,04 euro; Isin DE000SG409N9), che guadagna quando Milano scende. Prima di farlo aspetta che Milano chiuda la settimana sotto i 18.510 punti (questo lo dice il frate buono, Fibonacci). Se Milano chiude una settimana sotto tale soglia potrebbe essere il segnale dell’inizio del calo. Fuor dagli oroscopi ricorda che il 20 febbraio si riuniscono i ministri delle finanze dell’euro e potrebbe uscire qualche novità sulla Grecia che ha di nuovo finito i soldi. Se la fumata è nera (non si trova accordo sulla Grecia), potrebbero essere dolori per Borse, soprattutto Milano, e tassi. Se è bianca (si trova un accordo) torna il bel tempo. E se non avevi comprato il certificate long, ma solo investito in azioni italiane? Puoi stare più tranquillo, il tempo una mano te la darà. Ricorda però che Milano deve pesare al massimo il 10% del totale dei tuoi soldi e non devi avere BTp.

Vincenzo Somma

direttore responsabile Altroconsumo Finanza