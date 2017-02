06 feb 2017

Saggezza andina

In Quechua, la lingua di quelle popolazioni che vivono in Perù tra i lama e gli alpaca, la parola “pir” traduce perfettamente il napoletano “mariuolo” che a sua volta racchiude, a seconda del tono usato, dell’interlocutore e delle circostanze, tutto il gradiente di significati compresi tra biricchino e ladro. Io me li vedo sui loro picchi altissimi, un po’ diffidenti come tutte le genti di montagna, che quando qualcuno si avvicina, giù nella valle, si danno voce l’un l’altro: “piiiiirrr, arrivano i pir”. Arrivano i... biricchini?, i ladri? Per una incredibile coincidenza il “Pir” è arrivato anche da noi. L’ultima legge di bilancio ha infatti creato l’acronimo di Piani individuali di risparmio a lungo termine. Pir. Cosa sono qui in pianura? Tu pensa a uno scatolotto, un posto (può essere un fondo, un conto titoli, qualsiasi cosa atta a contenere…) in cui metti i tuoi investimenti e se questi investimenti sono perlopiù fatti in Italia, perlopiù in imprese medio piccole, li tieni cinque anni… non paghi le tasse sui guadagni che ottieni né, i tuoi eredi, quelle di successione. Già ti piace vero? Esentasse! Occhio che sono esentasse anche i calci nel sedere che non piacciono (quasi) a nessuno: prima di buttarti nella mischia e di fiondarti sui Pir ti consiglierei un po’ di cautela. Sì, insomma, l’idea di questa scatola (in Detto tra noi te ne fornisco tutti i particolari) è attraente, ma visto che per legge non puoi avere più di un Pir e che se ce l’hai te lo devi tenere per cinque anni (pena la restituzione di tutte le tasse non pagate), io ci penserei bene. Il Pir è come un fiammifero. È monouso. Ed è l’unico che hai. Adesso trovi solo qualche fondo comune e le immancabili polizze vita, aspetta che l’offerta si sia evoluta un po’, che siano comparse soluzioni meno care e che ti permettano di investire fai da te. Allora approfitterai del risparmio fiscale che ti viene gentilmente concesso. È saggezza andina.

Vincenzo Somma

direttore responsabile Altroconsumo Finanza