La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha vietato l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla Service Merchant Corp. anche tramite il sito www.merchantshares.com . l’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi dalla Service Merchant Corp. effettuata tramite il sito www.euroinrete.blogspot.it/2016/11/merchantshare.html (delibera n. 19909 dell’8 marzo 2017);