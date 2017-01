Teva Pharma: previsioni deludenti

16 gen 2017

Dopo un 2016 terribile, anche il 2017 non inizia col piede giusto per Teva, calata in Borsa dopo le deboli previsioni per l’anno in corso. Abbassiamo drasticamente le stime sull’utile per azione a 3 dollari per il 2017 e a 2,75 dollari per il 2018.