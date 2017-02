14 feb 2017

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività pubblicitaria effettuata tramite il sito internet www.coinspace1.com relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd. avente ad oggetto “pacchetti di estrazione di criptovalute”.